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Сегодня, 10:09

Дорофеев и Мироманов не вошли в список обладателей Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Вегаса» Даниил Мироманов и Павел Дорофеев не вошли в список победителей Кубка Стэнли-2023.

25-летний Мироманов провел за «Голден Найтс» 14 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (2+4) очков. У 22-летнего Дорофеева 9 (7+2) очков в 18 играх регулярки. Оба хоккеиста не провели в плей-офф ни одного матча.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».

Даниил Мироманов
Павел Дорофеев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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