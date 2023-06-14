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Сегодня, 10:31

Кэссиди: «В начале пятого матча игроки «Вегаса» немного нервничали, «Флорида» давила на нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли над «Флоридой» (9:3, 4-1 в серии).

«Первый гол был очень важен для нас. Мы начали не очень хорошо. Вы могли видеть, что мы немного нервничали, «Флорида» давила на нас. Отличный сейв Хилла привел к нашему голу в меньшинстве. Это позволило нам немного передохнуть», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
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