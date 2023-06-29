Сегодня, 00:25
В ночь с 28 на 29 июня состоится первый раунд драфта НХЛ. В этом году церемония состоится в Нэшвилле и начнется в 2.00 по московскому времени.
Первым будет выбирать «Чикаго», который выиграл драфт-лотерею. Вторым — «Анахайм», а третьим — Коламбус.
17-летний канадский нападающий Коннор Бедард является главным фаворитом этого драфта. Среди россиян таковым является Матвей Мичков.
Порядок выбора на драфте НХЛ-2023:
1. «Чикаго»
2. «Анахайм»
3. «Коламбус»
4. «Сан-Хосе»
5. «Монреаль»
6. «Аризона»
7. «Филадельфия»
8. «Вашингтон»
9. «Детройт»
10. «Сент-Луис»
11. «Ванкувер»
12. «Аризона» (от «Оттавы»)
13. «Баффало»
14. «Питтсбург»
15. «Нэшвилл»
16. «Калгари»
17. «Детройт» (от «Айлендерс» через «Ванкувер»)
18. «Виннипег»
19. «Чикаго» (от «Тампы»)
20. «Сиэтл»
21. «Миннесота»
22. «Филадельфия» (от «Лос-Анджелеса» через «Коламбус»)
23. «Рейнджерс»
24. «Нэшвилл» (от «Эдмонтона»)
25. «Сент-Луис» (от «Торонто»)
26. «Сан-Хосе» (от «Нью-Джерси»)
27. «Колорадо»
28. «Торонто» (от «Бостона» через «Вашингтон»)
29. «Сент-Луис» (от «Далласа» через «Рейнджерс»)
30. «Каролина»
31. «Колорадо» (от «Флориды»)
32. «Вегас»