Драфт НХЛ-2023: «Чикаго» выбирает первым, «Вашингтон» — восьмым

В ночь с 28 на 29 июня состоится первый раунд драфта НХЛ. В этом году церемония состоится в Нэшвилле и начнется в 2.00 по московскому времени.

Первым будет выбирать «Чикаго», который выиграл драфт-лотерею. Вторым — «Анахайм», а третьим — Коламбус.

17-летний канадский нападающий Коннор Бедард является главным фаворитом этого драфта. Среди россиян таковым является Матвей Мичков.

Порядок выбора на драфте НХЛ-2023:

1. «Чикаго»

2. «Анахайм»

3. «Коламбус»

4. «Сан-Хосе»

5. «Монреаль»

6. «Аризона»

7. «Филадельфия»

8. «Вашингтон»

9. «Детройт»

10. «Сент-Луис»

11. «Ванкувер»

12. «Аризона» (от «Оттавы»)

13. «Баффало»

14. «Питтсбург»

15. «Нэшвилл»

16. «Калгари»

17. «Детройт» (от «Айлендерс» через «Ванкувер»)

18. «Виннипег»

19. «Чикаго» (от «Тампы»)

20. «Сиэтл»

21. «Миннесота»

22. «Филадельфия» (от «Лос-Анджелеса» через «Коламбус»)

23. «Рейнджерс»

24. «Нэшвилл» (от «Эдмонтона»)

25. «Сент-Луис» (от «Торонто»)

26. «Сан-Хосе» (от «Нью-Джерси»)

27. «Колорадо»

28. «Торонто» (от «Бостона» через «Вашингтон»)

29. «Сент-Луис» (от «Далласа» через «Рейнджерс»)

30. «Каролина»

31. «Колорадо» (от «Флориды»)

32. «Вегас»