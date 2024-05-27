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Сегодня, 17:12

Филимонов двумя словами оценил сезон «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в минувшем сезоне РПЛ.

«Каким словом можно описать сезона «Спартака»? Давайте два слова: «как обычно». Станкович? Давно тренеры меняются, а результат и ситуация нет. Думаю, что и с приходом нового тренера, скорее всего, все будет также», — сказал Филимонов «СЭ».

По итогам сезона «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

16 мая «Спартак» сообщил, что серб Деян Станкович станет главным тренером команды, начиная с сезона-2024/25. Контракт с 45-летним специалистом подписан на два года.

Александр Филимонов
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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