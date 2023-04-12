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НХЛ

Сегодня, 07:25

Джек Хьюз стал рекордсменом «Нью-Джерси» по очкам в регулярке НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз набрал 97-е очко в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

В матче против «Баффало» (6:2) он забил один гол. Для 21-летний американца это очко стало 97-м (43+54) в нынешнем сезоне НХЛ. Как сообщает сайт лиги, этот результат стал новым бомбардирским рекордом «Девилз» по набранными баллам в одной регулярке.

Прежнее достижение было установлено 22 года назад чешским форвардом Патриком Элиашем, который в сезоне-2000/01 набрал 96 очков (40+56).

В нынешнем сезоне Хьюз принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» набрал 110 очков и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 10-й строчке — 87 очков.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Джек Хьюз
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