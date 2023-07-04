Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:32

Друэн — о переходе в «Колорадо»: «Это отличная команда, постараюсь снова найти свою игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Канадский нападающий Джонатан Друэн прокомментировал свой переход из «Монреаля» в «Колорадо».

«Думаю, мне нужно начать все сначала. За 6 лет в «Монреале» было много взлетов и падений, поэтому я очень рад новой возможности. «Колорадо» — отличная команда и была такой на протяжении многих лет. Я попытаюсь снова найти свою игру и помочь, чем смогу. Думаю, что прежде всего это зависит от уверенности в себе», — приводит слова Друэна Colorado Hockey Now.

28-летний форвард подписал с «Колорадо» контракт на один год и 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Друэн сыграл за «Монреаль» 58 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (2+27) очков при полезности «- 18». Он выступал в составе команды с 2017 года.

Джонатан Друэн
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Монреаль Канадиенс
1
0
Читайте также
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нюландер хочет получать 10 миллионов долларов в год