«Эдмонтон» разгромил «Аризону», Костин набрал два очка

«Эдмонтон» крупно победил «Аризону» со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей два (1+1) очка набрал российский нападающий Клим Костин. Теперь на его счету 3 (2+1) балла в 11 встречах сезона.

Четыре (2+2) очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, три (2+1) балла на свой счет записал форвард Райан Нюджент-Хопкинс.

Макдэвид продолжает лидировать в списке бомбардиров (52) и снайперов (24), обойдя форварда «Далласа» Джейсона Робертсона, у которого 23 гола.

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«Эдмонтон» — «Аризона» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Бэрри, Макдэвид), 4:37 — 1:0. Райан — 3 (Костин, Броберг), 16:41 — 2:0. Драйзайтль — 18 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 28:14 — 3:0. Макбэйн — 3 (Фишер), 33:43 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 13 (Ямамото), 34:06 — 4:1. Кулак — 2 (Ямамото, Холлоуэй), 38:39 — 5:1. Костин — 2 (Райан), 43:19 — 6:1. Макдэвид — 23 (Драйзайтль, Нерс), 45:08 — 7:1. Макдэвид — 24 (Хаймэн, Бэрри), 52:43 — 8:1. Гостисбеер — 6 (Фишер, Чикран), 54:13 — 8:2.

Вратари: Скиннер — Ингрэм (55:59 — 56:11).

Штраф: 11 — 27.

Броски: 35 (14+16+5) — 18 (6+4+8).

Наши: Костин (11.18/1/+1) — -.

8 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16 633 зрителя.