Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Филадельфию»

«Эдмонтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ойлерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сыграл 23 минуты 44 секунды и не отметился результативными действиями. Его показателб полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Кэйтс — 9 (Эллисон, Делорье), 10:01 — 0:1. Бэрри — 10 (бол., Драйзайтль), 19:57 — 1:1. Типпетт — 16 (Хэйс, Люксель), 31:37 — 1:2. Драйзайтль — 34 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 46:49 — 2:2. Макдэвид — 43 (Драйзайтль), 52:39 — 3:2. Макдэвид — 44 (мен., п.в., Нерс), 57:35 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Харт (57:06 — 57:35).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (5+5+17) — 25 (9+7+9).

Наши: — - Проворов (23.44/0/+1).

22 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей