«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» снова обсуждали возможный обмен Эрика Карлссона

«Эдмонтон» проявляет интерес к защитнику «Сан-Хосе» Эрику Карлссону, сообщает журналист Давид Паньотта. Команды вновь обсуждали возможную сделку.

Контракт 32-летнего хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Акулы» готовы оставить в свой платежной ведомости часть зарплаты шведа, но хотят получить за игрока минимум два выбора в первом раунде драфта, а также молодых игроков.

В нынешнем сезоне Карлссон набрал 70 (17+53) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.