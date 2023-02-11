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Сегодня, 23:00

«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» снова обсуждали возможный обмен Эрика Карлссона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эдмонтон» проявляет интерес к защитнику «Сан-Хосе» Эрику Карлссону, сообщает журналист Давид Паньотта. Команды вновь обсуждали возможную сделку.

Контракт 32-летнего хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Акулы» готовы оставить в свой платежной ведомости часть зарплаты шведа, но хотят получить за игрока минимум два выбора в первом раунде драфта, а также молодых игроков.

В нынешнем сезоне Карлссон набрал 70 (17+53) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

Эрик Карлссон
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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