Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

17 марта, 07:52

«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

Руслан Минаев
Хоккеисты «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» на выезде победил «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Форвард гостей Нэйтан Маккиннон сделал одну голевую передачу. В первом периоде Джонатан Друэн не реализовал буллит. У хозяев голы забивали Уоррен Фогель и Сэм Кэррик.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.

«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Уокер — 8 (Лехконен, Джонсон), 30:39 — 0:1. Фогеле — 16 (Бушар), 45:46 — 1:1. Кэррик — 9 (Янмарк, Перри), 51:48 — 2:1. Уокер — 9 (Миттельштадт, Друэн), 54:40 — 2:2. Лехконен — 12 (Маккиннон, Макар), 64:59 — 2:3.

Нереализованный буллит: Друэн (Колорадо), 24:13.

Вратари: Скиннер — Георгиев.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 34 (10+9+11+4) — 44 (7+16+18+3).

Наши: — - Ничушкин (23.25/4/-1), Тренин (12.05/1/0).

17 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
50
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтона» с «Ванкувером»

НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Ванкувер» уступил «Вашингтону». Результаты и видео голов 16 и 17 марта