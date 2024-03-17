НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Ванкувер» уступил «Вашингтону». Результаты и видео голов 16 и 17 марта

17 марта, 07:55
«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Мартин — 3 (Клаттербак, Маклин), 4:27 — 1:0. Ткачак — 28 (Батерсон, Браннстрем), 31:46 — 1:1. Палмиери — 21 (Пажо, Ли), 36:22 — 2:1. Грейг — 10 (Штюцле, Зуб), 46:35 — 2:2. Ткачак — 29 (бол., Штюцле, Батерсон), 52:14 — 2:3. Хорват — 27 (бол., Добсон, Барзал), 59:22 — 3:3. Ткачак — 30 (бол., Пинто, Штюцле), 64:36 — 3:4.
Вратари: Варламов (57:59 — 59:22) — Корписало.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (5+13+13+2) — 30 (8+12+6+4).
Наши: Романов (17.21/0/+1) — Зуб (21.45/2/+1).
16 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Детройт» — «Баффало» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Томпсон — 20 (бол., Далин, Так), 11:22 — 0:1. Фишер — 3 (Копп, Зайдер), 25:35 — 1:1. Кейн — 14 (Комфер, Гостисбеер), 37:40 — 2:1. Спронг — 17 (Фаббри), 53:52 — 3:1. Раймонд — 20 (п.в., Расмуссен, Копп), 58:53 — 4:1.
Вратари: Раймер — Луукконен (55:52 — 56:48, 57:02 — 58:53).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (8+12+6) — 26 (10+8+8).
16 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
Голы: Людвиг — 3 (Картер, Аччиари), 2:36 — 1:0. Какко — 9 (Веси), 3:07 — 1:1. Фокс — 12 (Панарин, Трочек), 3:33 — 1:2. Раст — 19 (Кросби, О`Коннор), 12:27 — 2:2. Панарин — 37 (Трочек, Рэмп), 15:32 — 2:3. Эллер — 13 (бол., Бантинг, Раст), 30:10 — 3:3. Панарин — 38 (бол., Крайдер, Фокс), 36:27 — 3:4. Зибанежад — 21 (бол., Крайдер, Панарин), 37:32 — 3:5. Рэмп — 2 (Лафренье, Панарин), 44:41 — 3:6. Пуустинен — 3 (Смит, Эллер), 47:23 — 4:6. Крайдер — 33 (п.в., Рэмп), 59:42 — 4:7.
Вратари: Джерри (Неделькович, 44:41, 57:07 — 59:42) — Куик.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 38 (11+11+16) — 28 (8+13+7).
Наши: Малкин (18.11/3/-1) — Панарин (18.50/3/+2).
16 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
«Аризона» — «Нью-Джерси» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Мозер — 5 (Дурзи, Шмальц), 9:37 — 1:0. Гюнтер — 10 (бол., Шмальц, Келлер), 14:02 — 2:0. Кули — 13 (Крауз), 17:32 — 3:0. Десаймон — 2 (Лазар, Д. Хьюз), 27:01 — 3:1. Келлер — 27 (п.в., Шмальц), 58:29 — 4:1.
Вратари: Веймелка — Кяхкенен (Доус, 20:00, 56:51 — 58:29).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 32 (15+8+9) — 38 (13+12+13).
17 марта. Темпе. Mullett Arena.
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Голы: Стэмкос — 26 (Чернак), 0:20 — 0:1. Эйссимонт — 10 (Пол, Пербикс), 13:21 — 0:2. Раддиш — 5 (Дюклер, Стэмкос), 23:02 — 0:3. Стэмкос — 27 (бол., Хедман, Кучеров), 26:59 — 0:4. Ткачак — 22 (мен., Махура), 28:23 — 1:4. Райнхарт — 47 (бол., Беннетт, Ткачак), 31:55 — 2:4. Райнхарт — 48, 56:08 — 3:4. Кучеров — 40 (п.в., Хагель, Стэмкос), 58:28 — 3:5.
Вратари: Бобровский (56:22 — 58:28, 58:51 — 59:36) — Василевский.
Штраф: 29 — 28.
Броски: 50 (12+18+20) — 16 (11+3+2).
Наши: Куликов (4.46/0/0), Тарасенко (14.25/2/-3) — Кучеров (19.40/1/0).
17 марта. Санрайз. FLA Live Arena.
«Бостон» — «Филадельфия» — 6:5 (1:1, 1:1, 4:3)
Голы: Пелинг — 9 (Хэтэуэй, Замула), 4:18 — 0:1. Гики — 16 (Дебраск, Уотерспун), 15:51 — 1:1. Фараби — 20 (Йорк, Типпетт), 32:01 — 1:2. Койл — 22 (бол., Маршан, Заха), 35:22 — 2:2. Койл — 23 (Пастрняк, Линдхольм), 41:08 — 3:2. Бишер — 6 (Пик, Боквист), 43:45 — 4:2. Дебраск — 17 (Маршан, Линдхольм), 44:04 — 5:2. Делорье — 1, 54:12 — 5:3. Фрост — 11 (Типпетт, Йорк), 55:14 — 5:4. Хейнен — 13 (Фредерик), 57:01 — 6:4. Фараби — 21 (Типпетт, Конекны), 57:56 — 6:5.
Вратари: Суэймен — Сандстрем (57:04 — 57:56, 58:09).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (5+15+10) — 29 (8+10+11).
Наши: — - Замула (22.20/2/0).
17 марта. Бостон. TD Garden.
«Калгари» — «Монреаль» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Баклунд — 14 (бол., Уигар, Манджапане), 16:23 — 1:0. Баклунд — 15 (Коулмэн, Уигар), 20:11 — 2:0. Поспишил — 7 (Юбердо, Кадри), 27:41 — 3:0. Кофилд — 20 (Сузуки, Слафковски), 30:34 — 3:1. Савар — 6 (Пирсон, Арве-Пинар), 38:25 — 3:2. Кадри — 23 (бол., Юбердо, Шарангович), 41:01 — 4:2. Мироманов — 2 (Уигар, Баклунд), 43:54 — 5:2.
Вратари: Вольф — Примо.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 28 (9+10+9) — 38 (15+12+11).
Наши: Кузьменко (12.26/1/0), Мироманов (22.52/3/+1), Охотюк (12.47/0/+1) — -.
17 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Дженнер — 21 (Годро, Северсон), 17:41 — 1:0. Нюландер — 7 (Проворов), 20:49 — 2:0. Зеттерлунд — 18 (Ферраро, Гранлунд), 31:48 — 2:1. Годро — 11 (Нюландер, Дженнер), 35:03 — 3:1. Тран — 2 (Лабанк), 51:42 — 3:2. Нюландер — 8 (п.в., Годро), 58:55 — 4:2.
Вратари: Тарасов — Хрона (57:46 — 58:55).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (9+7+4) — 41 (11+11+19).
Наши: Воронков (11.56/0/-1), Марченко (14.14/0/0), Проворов (21.47/0/+1) — Барабанов (12.44/0/-1), Костин (15.57/1/-1).
17 марта. Коламбус. Nationwide Arena.
«Торонто» — «Каролина» — 4:5 Б (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Таварес — 21 (Броди), 24:47 — 1:0. Нюландер — 36 (Райлли), 26:27 — 2:0. Робертсон — 9 (Таварес, Лильегрен), 32:03 — 3:0. Мартинук — 12 (Бернс, Фаст), 33:27 — 3:1. Джарвис — 22 (бол., Гюнцель, Ахо), 39:57 — 3:2. Кампф — 6 (Райлли), 42:55 — 4:2. Ахо — 26 (бол., Гюнцель, Орлов), 58:28 — 4:3. Ахо — 27 (Бернс, Кузнецов), 59:53 — 4:4.
Победный буллит: Гюнцель.
Вратари: Самсонов — Кочетков (56:15 — 58:28, 58:32 — 59:53).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 40 (9+14+11+6) — 40 (9+16+13+2).
Наши: Любушкин (15.49/0/0) — Кузнецов (16.57/3/+1), Орлов (17.02/2/-1), Свечников (19.33/2/0).
17 марта. Торонто. Scotiabank Arena.
«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Харли — 15 (Факса), 2:28 — 1:0. Смит — 9 (Хейсканен, Харли), 8:49 — 2:0. Джонстон — 26 (Сутер, Стэнковен), 15:15 — 3:0. Бенн — 13 (бол., Павелски, Робертсон), 22:30 — 4:0. Фиала — 22 (Дюбуа), 41:11 — 4:1.
Вратари: Уэджвуд — Риттих.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 29 (12+10+7) — 28 (12+7+9).
Наши: — - Гавриков (17.40/1/0).
17 марта. Даллас. American Airlines Center.
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Кайру — 21 (бол., Нейберс, Томас), 25:49 — 1:0. Шенн — 14 (Кайру, Ледди), 40:27 — 2:0. Росси — 18 (Капризов), 41:10 — 2:1. Капризов — 35 (Зуккарелло, Богосян), 56:01 — 2:2.
Победный буллит: Кайру.
Вратари: Биннингтон — Флери.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 37 (11+12+13+1) — 24 (6+8+8+2).
Наши: Бучневич (19.00/1/-1), Торопченко (10.42/0/0) — Капризов (24.01/4/+1), Хуснутдинов (9.19/0/0).
17 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Босер — 36 (Хьюз, Михеев), 1:11 — 1:0. Уилсон — 16 (Мирошниченко, Карлсон), 26:01 — 1:1. Овечкин — 19 (Макмайкл, Алексеев), 27:54 — 1:2.
Вратари: Десмит (58:01) — Линдгрен.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 22 (6+5+11) — 24 (6+14+4).
Наши: Задоров (15.30/1/0), Михеев (16.42/0/+1), Подколзин (10.39/0/0) — Алексеев (10.16/0/+1), Мирошниченко (12.49/1/+1), Овечкин (19.14/1/+1).
17 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Новак — 14 (Макдона, Янковски), 15:36 — 0:1. Бураковски — 4 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 41:24 — 1:1. Йоси — 16 (бол., Форсберг, Нюквист), 43:59 — 1:2. Йоси — 17 (Макдона, Янковски), 49:03 — 1:3. Форсберг — 35 (п.в.), 58:40 — 1:4.
Вратари: Грубауэр (56:47 — 58:40) — Сарос.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (5+7+12) — 30 (10+8+12).
17 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Уокер — 8 (Лехконен, Джонсон), 30:39 — 0:1. Фогеле — 16 (Бушар), 45:46 — 1:1. Кэррик — 9 (Янмарк, Перри), 51:48 — 2:1. Уокер — 9 (Миттельштадт, Друэн), 54:40 — 2:2. Лехконен — 12 (Маккиннон, Макар), 64:59 — 2:3.
Нереализованный буллит: Друэн (Колорадо), 24:13.
Вратари: Скиннер — Георгиев.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 34 (10+9+11+4) — 44 (7+16+18+3).
Наши: — - Ничушкин (23.25/4/-1), Тренин (12.05/1/0).
17 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
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