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Сегодня, 06:51

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Эдмонтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дэвилз» прервали пятиматчевую победную серию «Ойлерз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нью-Джерси» — 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Голы: Макдэвид — 12 (Хаймэн, Нерс), 9:20 — 1:0. Вуд — 3 (Бастиан, Маклеод), 12:22 — 1:1. Райан — 2 (Бэрри, Холлоуэй), 28:00 — 2:1. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид, Бэрри), 29:26 — 3:1. Вуд — 4 (Хаула), 41:14 — 3:2. Грэйвс — 2 (Татар, Вуд), 56:45 — 3:3. Братт — 5 (Марино, Хишир), 56:52 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Блэквуд (Ванечек, 38:41).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (10+14+13) — 44 (15+11+18).

4 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17021 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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