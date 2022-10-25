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Сегодня, 05:42

«Питтсбург» в результативном матче уступил «Эдмонтону», у Малкина ассист

Сергей Разин
корреспондент
25 октября. «Эдмонтон» — «Питтсбург» — 6:3.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Эдмонтону» со счетом 3:6.

В составе «пингвинз» отличились Рикард Ракелл, Сидни Кросби и Брайан Раст, форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, по голу забили Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Нюджент-Хопкинс и Райан Маклауд.

После этого матча «Питтсбург» с 9 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 6 очками — на седьмой строчке Запада.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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