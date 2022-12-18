Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:05

«Эдмонтон» подписал контракт с бывшим защитником «Ак Барса»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Эдмонтон» подписал контракт с защитником Джейсоном Демерсом, сообщает сайт клуба.

Соглашение 34-летнего защитника с клубом рассчитано на год и 750 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В текущем сезоне Демерс выступал за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ — «Бейкерсфилд». Защитник записал на свой счет 9 (0+9) очков в 24 матчах регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Демерс не выступал в НХЛ. Он сыграл за сборную Канады на Олимпиаде (3 матча), а также за «Ак Барс» в КХЛ (5 матчей в регулярном чемпионате и 4 — в Кубке Гагарина).

В НХЛ он выступал за «Сан-Хосе», «Даллас», «Флориду» и «Аризону». Всего в его активе 699 матчей и 214 (45+169) очков при полезности «+31» и 407 минутах штрафа.

ХК Эдмонтон Ойлерз
Джейсон Демерс
1
0
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Капризов забил 19-й гол в сезоне и продлил результативную серию до четырех матчей

«Филадельфия» расторгла контракт с нападающим Седлаком