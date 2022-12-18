«Эдмонтон» подписал контракт с бывшим защитником «Ак Барса»

«Эдмонтон» подписал контракт с защитником Джейсоном Демерсом, сообщает сайт клуба.

Соглашение 34-летнего защитника с клубом рассчитано на год и 750 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В текущем сезоне Демерс выступал за фарм-клуб «Ойлерз» в АХЛ — «Бейкерсфилд». Защитник записал на свой счет 9 (0+9) очков в 24 матчах регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Демерс не выступал в НХЛ. Он сыграл за сборную Канады на Олимпиаде (3 матча), а также за «Ак Барс» в КХЛ (5 матчей в регулярном чемпионате и 4 — в Кубке Гагарина).

В НХЛ он выступал за «Сан-Хосе», «Даллас», «Флориду» и «Аризону». Всего в его активе 699 матчей и 214 (45+169) очков при полезности «+31» и 407 минутах штрафа.