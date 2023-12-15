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НХЛ

Сегодня, 07:44

«Тампа» победила «Эдмонтон», Кучеров набрал 3 очка, Василевский совершил 50 сэйвов

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Тампа» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился 3 (1+2) очками, его соотечественник Михаил Сергачев отдал результативную передачу. Российский вратарь Андрей Василевский совершил 50 сэйвов. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос забросил 4 шайбы.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Райан Ньюджент-Хопкинс. Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей.

«Эдмонтон» прервал 8-матчевую победную серию. «Ойлерз» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 33 очка и занимает 9-ю строчку таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 4:7 (0:2, 3:0, 1:5)

Голы: Стэмкос — 11 (бол., Пол, Кучеров), 1:07 — 0:1. Мотт — 1 (Раддиш, Эйссимонт), 7:17 — 0:2. Нерс — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс, Райан), 21:23 — 1:2. Макдэвид — 11 (бол.), 27:20 — 2:2. Хаймэн — 18 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 30:02 — 3:2. Стэмкос — 12 (Флери, Шири), 46:48 — 3:3. Кучеров — 20 (Пойнт, Сергачев), 52:47 — 3:4. Стэмкос — 13 (Шири), 54:02 — 3:5. Нюджент-Хопкинс — 7 (Бушар, Макдэвид), 57:38 — 4:5. Чирелли — 8 (п.в.), 58:27 — 4:6. Стэмкос — 14 (п.в., Кучеров, де Хаан), 59:53 — 4:7.

Вратари: Скиннер (57:46 — 58:27, 58:41 — 59:53) — Василевский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 54 (15+23+16) — 24 (7+7+10).

Наши: — - Кучеров (21.51/3/+1), Сергачев (24.51/2/+1).

15 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: НХЛ
Андрей Василевский (хоккей)
Коннор Макдэвид
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Стивен Стэмкос
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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