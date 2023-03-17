Малкин сделал эффектный сейв в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Питтсбурга» Малкин попробовал себя в роли вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:4).

«Пингвинз» сняли вратаря на последней минуте третьего периода при счет 3:2 в пользу команды из Нью-Йорка, но получили четвертый гол в свои ворота. Забил нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.

Малкин пытался помешать голу Крайдера и встал на ворота. Россиянину удалось отразить один бросок, но с добиванием Крайдера он не справился.

«Питтсбург» проиграл второй матч подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» находятся на пятой строчке.