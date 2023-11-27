Фетисов: «До последнего верил в способность НХЛ выстоять против политического давления»

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Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о решении НХЛ провести турнир сборных без участия россиян.
«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления, — цитирует ТАСС Фетисова. — Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь».
НХЛ рассматривает возможность провести турнир в феврале 2025 года с участием всего четырех команд: Канады, США, Финляндии и Швеции.
Фетисов заявил, что идет попрание прав спортсменов.
«С любой точки зрения это невозможно было себе представить еще какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», — добавил знаменитый хоккеист.