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Сегодня, 17:05

Самсонов — о «Торонто»: «У нас сумасшедшая атмосфера в команде»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился мнением о своем клубе.

«У нас сумасшедшая атмосфера в команде. Она была такой в прошлом году, и сейчас осталась. Приходишь и кайфуешь от времени, которое проводишь с ребятами. Знаю, что в прессе много вопросов по поводу нашей обороны, но эти ребята молодцы, они стараются как могут. Про защитников ничего не могу сказать плохого, они столько шайб блокируют, столько помогают», — приводит слова вратаря Sport24.

Также Самсонов отметил среди своих одноклубников нападающих Вильяма Нюландера, Митча Марнера, Джона Тавареса и Остона Мэттьюса.

«Нюландер — не только классный хоккеист, но и нормальный человек. Второе для меня самое важное, человеческие качества превыше всего. Много раз отмечал, что Вилли, Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес — не просто наши лидеры на льду и в раздевалке, но и ребята, за которыми хочется тянуться», — добавил он.

26-летний Самсонов провел 10 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате-2023/24 с коэффициентом надежности 3,58.

«Мэйпл Ливз» с 23 очками в 19 играх занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Sport24
Вильям Нюландер
Джон Таварес
Илья Самсонов
Митч Марнер
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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