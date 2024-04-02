«Филадельфия» в овертайме уступила «Айлендерс», Федотов отразил 19 бросков

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Айлендерс» со счетом 3:4.

В составе «Флайерз» отличились Ноа Кейтс, Трэвис Санхейм и Морган Фрост, вратарь Иван Федотов вышел во втором периоде, дебютировав в НХЛ, и отразил 19 бросков из 21. У «островитян» шайбы забросили Мэтт Мартин, Бо Хорват, Андрес Ли и Брок Нельсон, вратарь Семен Варламов отразил 29 бросков из 32.

После этого матча «Филадельфия» с 83 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кэйтс — 4, 4:57 — 1:0. Мартин — 4 (Маклин), 12:03 — 1:1. Хорват — 30 (Барзал, Сизикас), 12:21 — 1:2. Санхейм — 11, 20:43 — 2:2. Ли — 19 (Романов), 37:54 — 2:3. Фрост — 13 (Драйсдейл, Конекны), 59:50 — 3:3. Нельсон — 29 (Палмиери), 61:24 — 3:4.

Вратари: Эрссон (Федотов, 20:00) — Варламов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (11+3+18+0) — 27 (6+17+3+1).

Наши: Замула (16.38/0/-2) — Романов (19.01/4/+1).

2 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 556 зрителей.