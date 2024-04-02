«Торонто» обыграл «Флориду», Тарасенко набрал три очка

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 6:4.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Остон Мэттьюс, по 2 (1+1) очка набрали Мэттью Низ, Ник Робертсон, еще по шайбе забросили Тайлер Бертуцци и Давид Кампф, вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков из 30.

У «Пантерз» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка, еще по голу забили Брандон Монтор, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 11 бросков и был заменен при счете 1:5.

После этого матча «Торонто» с 95 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Флорида» с 99 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Флорида» — 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)

Голы: Робертсон — 12 (Найз), 13:59 — 1:0. Мэттьюс — 61 (Броди), 14:32 — 2:0. Монтур — 7 (Верхэге), 20:47 — 2:1. Бертуцци — 19 (Мэттьюс, Доми), 21:26 — 3:1. Кампф — 7, 28:32 — 4:1. Найз — 13 (Хольмберг, Робертсон), 34:05 — 5:1. Тарасенко — 22 (Миккола, Луостаринен), 42:12 — 5:2. Райнхарт — 52 (Тарасенко, Барков), 51:58 — 5:3. Беннетт — 17 (Тарасенко, Ткачак), 58:10 — 5:4. Мэттьюс — 62 (п.в.), 59:14 — 6:4.

Вратари: Самсонов — Бобровский (Столарз, 40:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (8+8+7) — 30 (8+7+15).

Наши: Любушкин (18.25/1/0) — Куликов (12.32/0/-2), Тарасенко (15.48/4/-1).

2 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 776 зрителей