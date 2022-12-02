«Тампа» на выезде обыграла «Филадельфию». Василевский сделал голевую передачу

Сегодня, 05:34
«Тампа-Бэй» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Пол — 10 (бол., Перри, Киллорн), 16:02 — 0:1. Пол — 11 (Коул, Стэмкос), 27:55 — 0:2. Колтон — 5 (Перри), 39:56 — 0:3. Коул — 2 (Чернак, Василевский), 49:19 — 0:4. Конекны — 8 (Санхейм, Деанджело), 51:23 — 1:4.
Вратари: Харт — Василевский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (9+2+11) — 27 (7+17+3).
Наши: Замула (16.21/0/-2), Проворов (24.04/2/0) — Кучеров (22.00/1/0), Наместников (13.44/1/0), Сергачев (22.18/3/+2).
2 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17867 зрителей.