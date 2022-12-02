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Сегодня, 05:34

«Тампа» на выезде обыграла «Филадельфию». Василевский сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Пол — 10 (бол., Перри, Киллорн), 16:02 — 0:1. Пол — 11 (Коул, Стэмкос), 27:55 — 0:2. Колтон — 5 (Перри), 39:56 — 0:3. Коул — 2 (Чернак, Василевский), 49:19 — 0:4. Конекны — 8 (Санхейм, Деанджело), 51:23 — 1:4.

Вратари: Харт — Василевский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+2+11) — 27 (7+17+3).

Наши: Замула (16.21/0/-2), Проворов (24.04/2/0) — Кучеров (22.00/1/0), Наместников (13.44/1/0), Сергачев (22.18/3/+2).

2 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17867 зрителей.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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