Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:36

Ассист Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Ванкувер», у Кузьменко «-1»

Сергей Разин
корреспондент
15 октября. «Филадельфия» — «Ванкувер» — 3:2.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Флайерз» отличились Энтони Деанджело, Скотт Лотон и Трэвис Конекны с передачи Ивана Проворова, защитник Егор Замула завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Кэнакс» голы забили Кайл Берроуз и Конор Гарлэнд с передачи Василия Подколзина, у форвард Андрея Кузьменко «-1».

Отметим, «Ванкувер» вел со счетом 2:0 до 31-й минуты.

В следующем матче «Филадельфия» 19 октября сыграет с «Тампой», «Ванкувер» днем ранее встретится с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Берроуз — 1 (Бесер, Пирсон), 1:34 — 0:1. Гарлэнд — 1 (Подколзин, Шенн), 14:12 — 0:2. Деанджело — 1 (бол., ван Римсдайк, Хэйс), 30:32 — 1:2. Лотон — 1 (мен., Конекны), 37:49 — 2:2. Конекны — 3 (Проворов), 53:53 — 3:2.

Вратари: Харт — Демко (57:39).

Штраф: 17 — 17.

Броски: 30 (14+9+7) — 29 (4+13+12).

Наши: Замула (13.26/0/-1), Проворов (23.41/6/+1) — Кузьменко (14.36/5/-1), Подколзин (9.21/0/+1).

15 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

НХЛ не нашла доказательств сексуального домогательства со стороны защитника «Тампы» Коула

Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Монреалем», Кузнецов и Орлов — во втором