Ассист Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Ванкувер», у Кузьменко «-1»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Флайерз» отличились Энтони Деанджело, Скотт Лотон и Трэвис Конекны с передачи Ивана Проворова, защитник Егор Замула завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Кэнакс» голы забили Кайл Берроуз и Конор Гарлэнд с передачи Василия Подколзина, у форвард Андрея Кузьменко «-1».

Отметим, «Ванкувер» вел со счетом 2:0 до 31-й минуты.

В следующем матче «Филадельфия» 19 октября сыграет с «Тампой», «Ванкувер» днем ранее встретится с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Ванкувер» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Берроуз — 1 (Бесер, Пирсон), 1:34 — 0:1. Гарлэнд — 1 (Подколзин, Шенн), 14:12 — 0:2. Деанджело — 1 (бол., ван Римсдайк, Хэйс), 30:32 — 1:2. Лотон — 1 (мен., Конекны), 37:49 — 2:2. Конекны — 3 (Проворов), 53:53 — 3:2.

Вратари: Харт — Демко (57:39).

Штраф: 17 — 17.

Броски: 30 (14+9+7) — 29 (4+13+12).

Наши: Замула (13.26/0/-1), Проворов (23.41/6/+1) — Кузьменко (14.36/5/-1), Подколзин (9.21/0/+1).

15 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.