Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у 38-летнего россиянина 65 (31+34) очков в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Овечкин — 31 (Макилрат, Оши), 18:08 — 0:1. Джонсон — 5 (Замула, Кутюрье), 32:29 — 1:1. Оши — 12 (п.в., Дауд), 57:00 — 1:2.

Вратари: Эрссон (56:50 — 57:00, 57:09 — 57:28, 57:37) — Линдгрен.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (7+8+13) — 18 (7+5+6).

Наши: Замула (19.25/2/+1) — Алексеев (21.01/0/-1), Овечкин (14.55/1/+1).

17 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.