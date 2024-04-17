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Сегодня, 04:34

«Оттава» на выезде обыграла «Бостон». Зуб в меньшинстве забросил шайбу в пустые ворота

Евгений Козинов
Корреспондент
17 апреля. Бостон — Оттава — 1:3.
Фото USA Today Sports
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«Оттава» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб забросил шайбу в концовке встречи в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве. Теперь у 28-летнего россиянина в этом сезоне 25 (5+20) очков.

«Бостон» с 109 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» занимает 14-е место — 78 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Оттава» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Смейкал — 1 (Браннстрем), 30:03 — 0:1. Чикран — 14 (Батерсон, Ткачак), 30:54 — 0:2. Заха — 21 (бол., Шаттенкирк, Пастрняк), 52:44 — 1:2. Зуб — 5 (мен., п.в.), 58:12 — 1:3.

Вратари: Ульмарк (57:59 — 58:12, 58:37) — Форсберг.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (3+9+23) — 20 (11+7+2).

Наши: — - Зуб (25.58/1/+2).

17 апреля. Бостон. TD Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артем Зуб
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Оттава Сенаторз
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