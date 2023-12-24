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НХЛ

Сегодня, 10:34

Флери одержал 550-ю победу — это третий результат среди вратарей в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери одержал 550-ю победу в карьере в НХЛ. «Уайлд» обыграли «Бостон» (3:2) в матче регулярного чемпионата.

39-летний канадец совершил 19 сейвов, отразив 21 бросок. Флери провел 998 матчей в НХЛ.

По количеству побед голкипер занимает третье место в истории лиги. Флери отстает от Патрика Руа (551) и Мартина Бродера (691).

Флери находится в двух матчах от того, чтобы стать 4-м вратарем в истории с 1000 и более матчах в НХЛ. Ранее такой отметки достигли Бродер (1266), Руа (1029) и Роберт Луонго (1044).

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Миннесота Уайлд
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