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НХЛ

Сегодня, 01:12

Флери останется в запасе на выездной матч «Миннесоты» с «Питтсбургом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс заявил, что вратарь Марк-Андре Флери останется в запасе на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

С первых минут на лед выйдет Филип Густавссон. Для Флери это может быть последний матч в Питтсбурге. 39-летний канадец выступал за «Пингвинз» с 2003 по 2017 год и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Флери провел 11 матчей, в которых пропустил 36 шайб при 88,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.29.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
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