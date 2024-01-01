Флери провел 1000-й матч в НХЛ — это 4-й результат среди вратарей в истории

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери провел 1000-й матч в карьере в НХЛ. Юбилейной стала встреча с «Виннипегом» (2:3) в регулярке лиги.

Флери стал четвертым вратарем, который достиг отметки в 1000 матчей в НХЛ. Он присоединился к Мартину Бродеру (1266), Роберту Луонго (1044) и Патрику Руа (1029).

39-летний канадец в игре с «Джетс» совершил 26 сейвов, отразив 29 бросков. Он признан первой звездой матча.

Ранее вратарь одержал 550-ю победу в НХЛ и стал третьим голкипером, кто достиг этой отметки.