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НХЛ

Сегодня, 12:00

Флери провел 1000-й матч в НХЛ — это 4-й результат среди вратарей в истории

Руслан Минаев
Марк-Андре Флери.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери провел 1000-й матч в карьере в НХЛ. Юбилейной стала встреча с «Виннипегом» (2:3) в регулярке лиги.

Флери стал четвертым вратарем, который достиг отметки в 1000 матчей в НХЛ. Он присоединился к Мартину Бродеру (1266), Роберту Луонго (1044) и Патрику Руа (1029).

39-летний канадец в игре с «Джетс» совершил 26 сейвов, отразив 29 бросков. Он признан первой звездой матча.

Ранее вратарь одержал 550-ю победу в НХЛ и стал третьим голкипером, кто достиг этой отметки.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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