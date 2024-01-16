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НХЛ

Сегодня, 08:05

Флери вышел на чистое второе место по победам в истории НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери одержал 552-ю победу за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).

Как сообщает сайт лиги, 39-летний хоккеист вышел на чистое второе место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Патрика Руа (551). Лидером всех времен по победам является легендарный голкипер Мартин Бродер (691).

В текущем сезоне Флери сыграл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7 процента бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,97.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Мартин Бродер
Патрик Руа
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