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28 марта, 20:00

«Флорида» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Флорида» сыграет с «Айлендерсом» в регулярном чемпионате НХЛ 29 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Семен Варламов, ХК «Нью-Йорк Айлендерс».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Айлендерсом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 марта. Матч пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пантерз» набрали 97 очков и занимают 3-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 75 баллами располагается на 11-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
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