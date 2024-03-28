«Флорида» сыграет с «Айлендерсом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 марта. Матч пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Айлендерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пантерз» набрали 97 очков и занимают 3-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 75 баллами располагается на 11-й строчке «Востока».

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