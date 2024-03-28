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28 марта, 20:30

«Питтсбург» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 29 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» встретится с «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 марта. Игра состоится на спортивной арене «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Пингвинз» набрали 72 очка и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 58 баллами идут на последней 16-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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