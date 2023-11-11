«Флорида» переиграла «Каролину». Бобровский сделал 28 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 17 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке — 16 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Каролина» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Котканиеми — 6 (Фаст, Мартинук), 1:20 — 0:1. Ткачак — 3 (Верхэге, Лунделл), 3:01 — 1:1. Балинскис — 1 (Ткачак, Луостаринен), 18:53 — 2:1. Барков — 5 (Родригес, Райнхарт), 27:08 — 3:1. Ахо — 3 (Мартинук, Шей), 36:40 — 3:2. Верхэге — 5 (Форслинг), 53:18 — 4:2. Стенлунд — 3 (п.в., Райнхарт, Барков), 56:18 — 5:2.

Вратари: Бобровский — Раанта (3:33 — 3:37, 56:05 — 56:18).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (13+12+10) — 30 (11+12+7).

Наши: Куликов (22.33/4/-1) — Орлов (20.00/2/-2), Свечников (16.13/3/-2).

11 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 17845 зрителей.