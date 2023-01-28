«Лос-Анджелес» переиграл «Флориду»

Сегодня, 05:47
«Лос-Анджелес» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кингз» одержали третью победу подряд. «Пантерз» проиграли третью встречу кряду.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил игру из-за травмы верхней части тела.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы: Копитар — 15 (Байфилд, Кемпе), 13:25 — 0:1. Кемпе — 20 (мен., Лизотт), 17:58 — 0:2. Арвидссон — 13 (мен., Андерсон, Дано), 29:58 — 0:3. Ломберг — 7 (Казинс, Э. Стаал), 33:23 — 1:3. Монтур — 9 (Ткачак, Верхэге), 36:19 — 2:3. Рой — 6 (п.в.), 58:58 — 2:4. Верхэге — 26 (Ткачак, Барков), 59:26 — 3:4.
Вратари: Лион (58:07) — Копли.
Штраф: 8 — 15.
Броски: 48 (12+17+19) — 33 (13+9+11).
28 января. Майами. FLA Live Arena.