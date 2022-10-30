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Сегодня, 08:36

«Флорида» установила рекорд клуба по количеству бросков по воротам в одном матче

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Флорида» 30 октября обыграла «Оттаву» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пантерз» нанесли 58 бросков по воротам соперника, что является самым большим количеством бросков в одном матче регулярного чемпионата за всю историю клуба.

Предыдущим рекордом «Флориды» было 55 ударов по воротам соперника в сезоне-2010/11 в матче против «Атланты Трэшерз» (3:4) (сейчас команда называется «Виннипег Джетс», — прим. «СЭ»).

«Флорида» с 11 очками в 9 матчах занимает второе место в Восточной конференции. Следующую игру команда проведет 2 ноября на выезде против «Аризоны».

Источник: https://records.nhl.com/fla/records/team-records/shots-on-goal/most-shots-one-team-one-game
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
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