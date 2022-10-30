«Флорида» установила рекорд клуба по количеству бросков по воротам в одном матче

«Флорида» 30 октября обыграла «Оттаву» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пантерз» нанесли 58 бросков по воротам соперника, что является самым большим количеством бросков в одном матче регулярного чемпионата за всю историю клуба.

Предыдущим рекордом «Флориды» было 55 ударов по воротам соперника в сезоне-2010/11 в матче против «Атланты Трэшерз» (3:4) (сейчас команда называется «Виннипег Джетс», — прим. «СЭ»).

«Флорида» с 11 очками в 9 матчах занимает второе место в Восточной конференции. Следующую игру команда проведет 2 ноября на выезде против «Аризоны».