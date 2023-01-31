Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:38

Хорват об обмене в «Айлендерс»: «Я шокирован. В начале сезона думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда»

Бо Хорват шокирован своим обменом из «Ванкувера» в «Айлендерс»
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард Бо Хорват высказался о своем обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс».

«Очевидно, что я слегка шокирован. Это настоящий вихрь эмоций для меня и моей семьи. Я слышал много хорошего об «Айлендерс», обо всех игроках и клубе в целом. Я очень хочу сыграть как можно лучше и помочь команде. О новом контракте с «Айлендерс» пока давайте говорить не будем. Все произошло так быстро. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Этим займется мой агент.

Летом и даже в начале сезона я думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда. Но все пошло не так, и вот что получилось. Я благодарен «Айлендерс» за доверие. Горжусь тем, что теперь буду играть за эту команду», — приводит слова Хорвата сайт НХЛ.

Взамен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили нападающих Энтони Бовилье, Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.

Источник: НХЛ
Бо Хорват
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нью-Джерси» интересуется Владимиром Тарасенко