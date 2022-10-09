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НХЛ

Сегодня, 22:58

Мальцев: «Не знаю, как все сложится. В принципе, летом определенный интерес ко мне был от некоторых клубов»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский форвард Михаил Мальцев прокомментировал новость о том, что «Колорадо» поместил его на драфт отказов.

«Сегодня уже почти переоделся на треньку, как заходит наш коуч и зовет наверх в офис. Ну тут уже все понятно, что не премию выписывать.

Комфер успеет поправиться к старту сезона, в заявке 20 игроков, поэтому меня тоже выставили на обязательную в таких случаях процедуру драфта отказов. Если не заберут, то здесь меня на этом этапе видят в АХЛ. Правда, на этот случай у меня тоже есть некоторые опции в контракте.

Не знаю, как все сложится. В принципе, летом определенный интерес ко мне был от некоторых клубов. Посмотрим. Пока все не очень понятно, с агентом еще не связывался», — написал Мальцев в своем Telegram-канале.

В прошедшем сезоне нападающий провел 18 матчей за «Колорадо» в НХЛ, не отметившись результативными действиями.

Этим летом форвард на год продлил контракт с «Колорадо». Зарплата 24-летнего форварда составляет 800 тысяч долларов за сезон.

Михаил Мальцев
ХК Колорадо Эвеланш
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