Форвард «Миннесоты» дисквалифицирован на два матча за удар Евгения Свечникова

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Форвард «Миннесоты» Мейсон Шоу получил дисквалификацию на два матча по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте НХЛ.
24-летний канадец наказан за фол на форварде «Шаркс» Евгении Свечникове. Во втором периоде встречи Шоу провел силовой прием и ударил россиянина в колено, за что получил удаление до конца матча. Свечников покинул лед, но в третьем периоде вернулся в игру.
В текущем сезоне Шоу провел 28 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
Mason Shaw knees Evgeny Svechnikov.— JD Young (Notable?) (@MyFryHole) December 23, 2022
5 min major and a game misconduct. pic.twitter.com/PHIMJQUbay