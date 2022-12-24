Форвард «Миннесоты» дисквалифицирован на два матча за удар Евгения Свечникова

Форвард «Миннесоты» Мейсон Шоу получил дисквалификацию на два матча по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте НХЛ.

24-летний канадец наказан за фол на форварде «Шаркс» Евгении Свечникове. Во втором периоде встречи Шоу провел силовой прием и ударил россиянина в колено, за что получил удаление до конца матча. Свечников покинул лед, но в третьем периоде вернулся в игру.

В текущем сезоне Шоу провел 28 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.