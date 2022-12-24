Кузнецов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Он старается изо всех сил, но иногда это просто не получается»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре капитана команды Александра Овечкина и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я почти уверен, что он тоже думает об этом, и он старается изо всех сил, но иногда это просто не получается. Но я уверен, что когда-нибудь это произойдет», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

37-летний россиянин забил 800 голов в НХЛ. Горди Хоу располагается на второй строчке с 801 шайбой. Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.

Последний раз Овечкин забивал в игре против «Чикаго» (7:3), которая состоялась в ночь на 14 декабря. Тогда он оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов в НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах.