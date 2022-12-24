Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:44

Кузнецов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Он старается изо всех сил, но иногда это просто не получается»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре капитана команды Александра Овечкина и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я почти уверен, что он тоже думает об этом, и он старается изо всех сил, но иногда это просто не получается. Но я уверен, что когда-нибудь это произойдет», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

37-летний россиянин забил 800 голов в НХЛ. Горди Хоу располагается на второй строчке с 801 шайбой. Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.

Последний раз Овечкин забивал в игре против «Чикаго» (7:3), которая состоялась в ночь на 14 декабря. Тогда он оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов в НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В Совфеде допустили воздействие Запада на Зеленского по переговорам
Цена нефти Brent поднялась выше $84 за баррель впервые с 5 декабря
Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Жамнов — об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он обогнал Гретцки»
Овечкин не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах
Голкипер «Оттавы» Тэлбот высказался о том, что ему удалось не пропустить от Овечкина
Овечкин о рекорде по броскам: «Быть номер один — это нечто особенное»
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Овечкин назвал шайбу в ворота «Финикса» в 2006 году лучшим голом в карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Вашингтон» — «Виннипег», «Вегас» — «Сент-Луис» и другие матчи 24 декабря

Форвард «Миннесоты» дисквалифицирован на два матча за удар Евгения Свечникова