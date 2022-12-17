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Сегодня, 09:22

Зуккарелло о хет-трике: «Все шайбы были забиты в пустые ворота. Даже я смог с этим справиться»

Зуккарелло прокомментировал хет-трик в ворота «Чикаго»
Руслан Минаев
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Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло прокомментировал свою игру и три забитые шайбы в ворота «Чикаго» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В течение сезона вы проходите через подъемы и падения, когда не все получается, и вы чувствуете, что не получаете нужных отскоков шайбы. Затем наступает время, когда все чувствуют себя хорошо. Уверенность в себе растет, шайба отскакивает в вашу сторону, а передачи, которые вы делаете, проходят, и приходят победы. Я думаю, уверенность в своих силах очень важна, чтобы побеждать.

Мой второй хет-трик в карьере? Все три шайбы я забил в пустые ворота, даже я смог с этим справиться», — цитирует Цуккарелло пресс-служба «Миннесоты».

35-летний норвежец стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Уйалд».

В этом сезоне Зуккарелло провел за «Миннесоту» 30 матчей и набрал 34 (13+21) очка.

Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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