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НХЛ

Сегодня, 08:43

Канадский аналитик предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Инсайдер и аналитик Sportsnet Ник Кипреос предположил, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ.

«Ови не сможет побить рекорд до конца следующего сезона, потому что в этом случае ему надо забивать два года подряд по 50 голов. Сможет ли он забить еще 30 в этом сезоне? И что с Бекстремом, сколько еще Ови сможет продолжать забивать без него? Кто будет его центром, сможет ли Кузнецов обеспечить ему еще 30 голов в этом сезоне? Все это имеет значение. Не думаю, что он побьет рекорд к концу следующего сезона — скорее, в ноябре после него.

Ови всю карьеру играет в одной команде — в нынешних условиях с рынком свободных агентов и потолком зарплат. Думаю, больше никто и никогда не сможет забить столько голов за одну команду. При действующем коллективном соглашении этого никогда не случится», — сказал Кипреос в эфире подкаста The Bob McCown Podcast.

На минувшей неделе 37-летний форвард набрал 8 очков (5+ 3) в четырех матчах регулярного чемпионата. Также Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Овечкин стал третьим игроком с таким показателем в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — канадец Горди Хоу (801).

«Вашингтон» с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице Востока регулярки НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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