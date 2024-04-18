Форвард «Тампы» Пойнт высоко оценил результативность Кучерова

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт поделился мнением о результативности одноклубника Никиты Кучерова.

«У него потрясающий бросок. 44 гола в этом сезоне на его счету и 100 результативных передач. Это замечательно», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне у 30-летнего Кучерова 144 (44+100) очка в 81 матче.

«Тампа» матчем с «Торонто» (6:4) завершила регулярный чемпионат НХЛ. «Молнии» заняли шестое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде они сыграют с «Флоридой».