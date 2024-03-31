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31 марта, 16:21

Мэттьюс — о 60 голах за сезон: «Это как индивидуальное, так и командное достижение»

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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал 60 голов за регулярный чемпионат НХЛ-2023/24.

В прошедшей игре с «Баффало» (3:0) американец забросил 1 шайбу. Этот гол стал для него 60-м в текущем сезоне.

«Конечно, это многое для меня значит. На мой взгляд, это как индивидуальное, так и командное достижение», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний Мэттьюс провел 72 матча, в которых набрал 95 (60+35) очков.

«Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 93 очка в 73 играх.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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