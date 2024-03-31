Ничушкин из-за травмы не сыграет в ближайшем матче «Колорадо» с «Коламбусом»

31 марта, 18:57
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит ближайший матч регулярного матча НХЛ с «Коламбусом», сообщает CBS Sports.
По информации источника, причиной стала травма нижней части тела.
Игра с «Блю Джэкетс» состоится 2 апреля. Начало — в 02.00 мск.
В текущем сезоне 29-летний Ничушкин провел 48 матчей, в которых набрал 50 (26+24) очков.
«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 100 очков в 74 встречах. «Лавины» уже гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ.