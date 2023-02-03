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Сегодня, 00:00

Форвард «Ванкувера» Михеев перенес операцию на колене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин сообщил, что российский нападающий Илья Михеев успешно перенес операцию на колене.

В ближайшее время 28-летний хоккеист начнет процесс восстановления.

Михеев получил травму 28 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2). Ему требовалась операция на передней крестообразной связке. Возвращение хоккеиста в строй ожидается к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.

В текущем сезоне на счету Михеева 46 матчей за «Ванкувер» и 28 (13+15) очков.

Источник: Twitter «Ванкувера»
Илья Михеев
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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