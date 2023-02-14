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НХЛ

Сегодня, 20:03

Форвард «Вашингтона» Оши — об Овечкине: «Он знает, как много для нас значит»

Оши поделился мнением об отъезде Овечкина
Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал, что россиянин Александр Овечкин перед тем, как покинуть команду, зашел в раздевалку.

«Оши сказал, что Овечкин приходил сегодня утром, чтобы обратиться к команде. Он дал возможность всем в команде пожелать ему всего наилучшего и обнять его», — написал журналист Сэмми Сильбер в соцсети.

«Ови знает, как много он для нас значит», — цитирует Оши журналист.

Сообщалось, что хоккеист временно покинул «Вашингтон» из-за здоровья близкого человека и семейных дел.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.

Источник: https://twitter.com/sammisilber/status/1625536868774207488?s=52&t=tqUxoohO7_I_fWXr-7PjDQ
Ти Джей Оши
ХК Вашингтон Кэпиталз
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