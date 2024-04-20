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Сегодня, 13:32

Генменеджер «Питтсбурга»: «Кросби должен завершить карьеру в нашем клубе»

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Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас поделился мнением о форварде «пингвинов» Сидни Кросби.

«Я думаю, что Сид должен завершить карьеру в «Питтсбурге». Как долго он может продолжать играть? Я не собираюсь рассуждать о каких-то рамках, когда речь идет о Сидни Кросби», — приводит слова Дубаса официальный сайт «Питтсбурга».

37-летний Кросби всю свою карьеру выступает за «Питтсбург». В составе «пингвинов» он провел 1272 матча, в которых набрал 1596 (592+1004) очков. Вместе с командой он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 «Пингвинз» заняли десятое место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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