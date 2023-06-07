Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:39

Генменеджер «Филадельфии» — об обмене Проворова: «Непростое решение, Иван — сильный защитник»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался об обмене российского защитника Ивана Проворова в «Коламбус».

«Флайерс» обменяли хоккеиста в «Коламбус» в трехсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы получили трех игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ-2023.

«Это было непростое решение, — цитирует пресс-служба «Филадельфии» Бриэра. — Приходится расставаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что такая сделка имеет для нас смысл. Пока рано говорить о том, будут ли еще обмены. Мы готовы, если посчитаем, что нам это нужно. Мы открыты для любых решений. Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить. Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это также дает шанс нашим молодым защитникам».

В текущем сезоне 26-летний Проворов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерз» и набрал 27 (6+21) очков. В ноябре 2022-го защитник набрал свое 200-е очко в НХЛ.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
Обсудить
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» намерены сохранить Варламова