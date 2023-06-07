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Сегодня, 13:50

Дементьев прокомментировал переход Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус»

Алина Савинова
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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о переходе российского защитника Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус».

«Для меня «Коламбус» каждый год на бумаге выглядят перспективной командой. Но в последние сезоны что-то не получается в игре. С приходом Ивана Проворова они не только получают классного защитника, но и в атаке у них станет острее. Они получили мастера во всех линиях. В последние годы у Ивана в карьере наблюдается какое-то спокойствие. Мы все знаем его потенциал и что он еще не все сказал в хоккее. Все еще впереди. Этот переезд в «Коламбус» из «Филадельфии» очень кстати. Если команду возглавит еще и Майк Бэбкок, будет просто шикарно. Шансы попасть в плей-офф с этим тренером повышаются», — цитирует Дементьева Legalbet.

Проворов выступал за «Филадельфию» с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний защитник провел 82 матча за «Флайерз», набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».

Источник: https://legalbet.ru/news/dementev-otcenil-perehod-zashitnika-povorova-iz/
Хоккей
КХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Алексей Дементьев
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