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НХЛ

Сегодня, 09:15

Тренер «Айлендерс» Руа: «Могли бы сыграть шестой матч, а вместо этого все закончилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Каролины» (1-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Я очень горжусь командой, потому что они были стойкими. Такими они были весь год. В этой серии мы показали хороший хоккей. Проиграв в пятом матче, я чувствую, что мы заслуживали немного большего. Я не говорю, что мы должны были выиграть эту серию, но мы могли бы легко сыграть шестой матч, а вместо этого все закончилось», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Во втором раунде плей-офф «Каролина» сыграет против «Рейнджерс», которые победили «Вашингтон» (4-0).

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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