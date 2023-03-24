Торторелла стал 12-м тренером с 700 победами в истории НХЛ

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла стал 12-м наставником с 700 победами в истории НХЛ. Юбилейной в карьере специалиста стала победа над «Миннесотой» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата. Ранее 700 побед в НХЛ одержали Майк Бэбкок (700 побед), Ален Виньо (722), Мэррил Саттер (731), Питер Лавиолетт (751), Эл Артур (782), Пол Морис (811), Линди Рафф (827), Кен Хичкок (849), Барри Троц (914), Джоэл Кенневилл (969) и Скотти Боумэн (1244). «Филадельфия» с 66 очками занимает 14-е место в турнирной таблице «Востока».