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НХЛ

Сегодня, 11:11

Бриндамор об игре Кочеткова с «Торонто»: «Если бы не он, у нас не было бы шансов на победу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил игру вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3).

Россиянин отразил 41 из 44 бросков по воротам и был признан второй звездой матча.

«Кочетков сегодня доминировал. Это первая игра в сезоне, в которой, если бы не вратарь, у нас не было бы шансов на победу. В команде соперника полно талантов мирового класса. Я снимаю перед ними шляпу, потому что они показали действительно хорошую игру. Их атаки наступали волнами, и если бы не наш вратарь, мы бы, очевидно, проиграли», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Кочеткова 12 побед в 23 матчах с процентом отраженных бросков 91,1.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Петр Кочетков
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